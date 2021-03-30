New York Valisi Andrew Cuomo hakkında bir taciz iddiası daha

Pandemiyle mücadele konusunda eski ABD Başkanı Donald Trump'la tutuştuğu kavgalar neticesinde güçlü bir destekçi kitlesine sahip olan New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki cinsel taciz iddiaları gelmeye devam ediyor. Demokratik Parti'den gelen istifa taleplerini reddeden Cuomo bu kez de bir kadını rızası olmadan öpmekle suçlandı.

The New York Post'a göre Valiyi kendisini zorla tutup öptüğünü iddia ederek suçlayan kadın bunları kanıtlayabileceğini ve elindeki kanıt değerindeki fotoğrafları basına dağıtacağını söyledi.

İSTİFA İSTEKLERİNE CEVAP VERMEDİ

Gazeteye göre bu konuyla ilgili görüşü sorulan valilik makamından ilk etapta yanıt gelmedi. Son zamanlarda birçok kadını taciz ettiği skandalı ile gündeme gelen New York Valisi, Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer dahil Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden gelen istifa çağrılarını geri çevirdi. Cuomo hakkında hem eyalet başsavcısı Letitia James tarafından soruşturma hem de eyalet meclisinde azil süreci için önsoruşturma açıldı.