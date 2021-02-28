New York Valisi Andrew Cuomo hakkında ikinci kez cinsel taciz iddiası geldi

ABD'de New York Valisi olarak görev yapan 63 yaşındaki Andrew Cuomo, eski danışmanını taciz ettiği iddiasının ardından bir başka eski danışmanı tarafından daha cinsel tacizle suçlandı.

New York Valisi Cuomo, danışmanları tarafından ikinci kez taciz suçlamalarına maruz kaldı.

Andrew Cuomo'nun eski danışmanlarından olan 25 yaşındaki Charlotte Bennett, Cuomo'nun kendisine geçen bahar aylarında cinsel içerikli bir takım sorular sorduğunu açıkladı.

Kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden eski danışman Bennett, Cuomo'nun, "romantik ilişkilerde yaşın önemli olup olmadığını sorduğunu" ve "20'li yaşlardaki kadınlarla ilişkiye açık olduğunu söylediğini" ileri sürdü..

Cuomo ise sözlerinin yanlış şekilde yorumlandığını ifade ederek suçlamaları reddetti.

63 yaşındaki New York Valisi Cuomo'un eski danışmanı olan Lindsey Boylan da bir internet sitesinde yayımladığı makalede Vuomo'nun 2018'de kendisine kendisine uygun olmayan davranışta bulunduğunu yazmış, ardından Cuomo iddiayı yalanlamıştı.