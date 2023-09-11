New York’ta 11 Eylül saldırılarının kurbanları törenle anıldı

ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler'e düzenlenen terör saldırılarının kurbanları, yıkılan İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen anıt parkta anıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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New York’ta 11 Eylül saldırılarının kurbanları törenle anıldı

ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler'e düzenlenen terör saldırılarının kurbanları, yıkılan İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen anıt parkta anıldı.

ABD'de 11 Eylül 2001'de New York kentinde bulunan İkiz Kuleler'e ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına uçakla düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler bu sene de unutulmadı. New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen anıt parkta düzenlenen törende saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri yakınları tarafından tek tek okunurken, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Törene ABD Başkanı Joe Biden katılmazken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve New York Valisi Kathy Hochul gibi üst düzey isimler törende hazır bulundu.

11 Eylül saldırıları

Terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin tarafından planlanan saldırılarda, 11 Eylül 2001'de Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağı teröristler tarafından kaçırılmıştı. Kaçırılan uçaklardan biri yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki kulesine, ikinci uçak ise yerel saatle 09.03'te güney yönündeki kulesine çarpmıştı.

İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırıların ardından bir diğer uçak, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasını hedef almıştı. Kaçırılan son uçak ise Pennsylvania'da kırsal bölgede F-16'lar tarafından düşürülmüştü.

Saldırılarda New York, Washington ve Pennsylvania'da yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmiş, El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de ABD tarafından Pakistan'ın Abbottabad şehrinde düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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