New York'ta bazı sokaklar yayalara "sosyal mesafe" alanı için araç trafiğine kapatılacak

NEW YORK (AA) - New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, mayıs ayında New York'ta bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Blasio, günlük basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayaların arasındaki sosyal mesafeyi korumak amacıyla gelecek ay kentte toplam 64 kilometre uzunluğundaki bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Hangi sokakların trafiğe kapatılacağını polisin ve toplum liderlerinin belirleyeceğini kaydeden Blasio, genellikle kalabalık olan parklara yakın sokakların trafiğe kapatılacağını, yaya ve bisiklet yollarının da genişletileceğini söyledi.

Blasio, yaklaşan yaz mevsiminin virüse karşı alınan tedbirleri daha zorlu hale getireceğine dikkati çekerek, "Bu yüzden insanların nereye gidebileceği konusu, onlara sosyal olarak birbirinden uzak kalma fırsatını vermekle ilgili." dedi.

Yayalara açık sokaklarda hedeflenen toplam uzunluğun yaklaşık 160 kilometre olduğunu belirten şehir yetkilileri, Kovid-19 nedeniyle yazın havuzların ve sahillerin açılacağı yönünde şimdilik planlarının bulunmadığını dile getirdi.

ABD'de salgının en fazla vurduğu eyalet olan New York'ta John Hopkins Üniversitesinin güncel kayıtlarına göre 291 bin 996 Kovid-19 vakası ve 22 bin 365 can kaybı bulunuyor.

Kaynak: AA