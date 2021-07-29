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New York'ta çalışanlara aşı ve test zorunlu hale getirildi

New York'ta çalışanlara, 1 haftaya kadar koronavirüs aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

New York'ta çalışanlara aşı ve test zorunlu hale getirildi

ABD'nin New York eyaletinde vali Andrew Cuomo, koronavirüs vaka artışlarını engellemek için tartışma yaratacak bir kararı duyurdu. Cuomo yaptığı duyuruda, eyalet genelindeki yaklaşık 250 bin çalışana, aşı veya haftalık test zorunluluğu getirdi

"BAŞKA SEÇENEK YOK"

New York valisi Andrew Cuomo, devlet hastanelerindeki sağlık çalışanlarının ise aşı olma dışında başka seçeneği bulunmadığını söyledi. Ayrıca özel sektördeki patronlara çalışanlarını ve müşterilerini aşılamaya teşvik etmeleri konusunda çağrı yapıldı. 

New York'ta çalışanlara aşı ve test zorunlu hale getirildi

Öte yandan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şehirdeki öğretmenler ve polisler da dahil belediyeye bağlı 340 bin çalışana 13 Eylül'e kadar aşılanmaları, aşılanmayanlar için her hafta test yaptırmaları şartı getirdiklerini duyurmuştu.

New York'ta çalışanlara aşı ve test zorunlu hale getirildi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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