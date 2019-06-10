New York’ta helikopter kazası: 1 ölü

ABD'nin New York şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı. Meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanının kuzeyindeki 54 katlı AXA Equitable Center gökdeleninde meydana geldi. Bir helikopterin AXA Equitable Center gökdeleninin çatısına iniş yaptığı sırada kaza yaptığı; meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA