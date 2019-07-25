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  3. ''New York'un yarısıyla yattım'' diyen büyük beden model, İtalya tatilinde görüntülendi!

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen büyük beden model, İtalya tatilinde görüntülendi!

Olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü model Ashley Graham, eşi Justin Ervin ve arkadaşlarıyla İtalya tatiline çıktı.

''New York'un yarısıyla yattım'' diyen büyük beden model, İtalya tatilinde görüntülendi! 1111