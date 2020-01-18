İki takım Newcastle - Chelsea karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 23. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Newcastle - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Newcastle - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle - Chelsea, İngiltere Premier Lig maçı 18 01 2020 günü S Sport, S Sport Plus, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30

İngiltere Premier Lig maçı, S Sport , S Sport Plus , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

Newcastle ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Newcastle'da, St.James Park, Newcastle'da oynanacak.