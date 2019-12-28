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Newcastle - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE: Premier League - 20. Maç Günü kapsamında Newcastle - Everton maçı oynanacak. Spor severler ise Newcastle - Everton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Newcastle - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Newcastle - Everton karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 20. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Newcastle - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Newcastle - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle - Everton, İngiltere Premier Lig maçı 28 12 2019 günü S Sport, S Sport Plus, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:00

İngiltere Premier Lig maçı, S Sport , S Sport Plus , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

Newcastle ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig  Maçı Newcastle'da, St.James Park, Newcastle'da oynanacak.

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