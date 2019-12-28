Newcastle - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İNGİLTERE: Premier League - 20. Maç Günü kapsamında Newcastle - Everton maçı oynanacak. Spor severler ise Newcastle - Everton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Newcastle - Everton karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 20. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Newcastle - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Newcastle - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Newcastle - Everton, İngiltere Premier Lig maçı 28 12 2019 günü S Sport, S Sport Plus, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:00
İngiltere Premier Lig maçı, S Sport , S Sport Plus , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.
Newcastle ile Everton arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Newcastle'da, St.James Park, Newcastle'da oynanacak.
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