Newcastle-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Premier Lig'de 36. hafta maçında Avrupa kupaları şansını sürdürmek isteyen Tottenham, Newcastle United karşısında galibiyet arayacak. Orta sıralarda bulunan Newcastle United, zorlu maçta kaybetmek istemiyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Newcastle-Tottenham arasında oynanacak maç, 15 Temmuz (bugün) Çarşamba günü 20.00'da başlayacak. Karşılaşma, St. James Park Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem David Coote yönetecek. İki takım arasındaki zorlu maç koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Tottenham maçı 15Temmuz (bugün) saat 20.00'da TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Dubravka, Lascelles, Fernandez, Manquillo, Rose, Schar, Schelvey, Saint-Maximin, Ritchie, Almiron, Gayle

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Aurier, Davies, Son-Heung Min, Winks, Sissoko, Lo Celso, Moura, Harry Kane