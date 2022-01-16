Neyçe ne demek, TDK'ya göre Neyçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Neyçe ne demek? Neyçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi neyçe kelimesi. Peki neyçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre neyçe nedir, neyçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NEYÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Neyçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Neyçe kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre neyçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük ney

- Dokumacıların kullandığı küçük kamış

