Neyder Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neyder Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Neyder Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Neyder Lozano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Neyder Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neyder Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Neyder Lozano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neyder Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neyder Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neyder Lozano 4 Mart 1994 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kolombiya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Neyder Yessy Lozano Rentería şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neyder Lozano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Neyder Lozano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Talavera de la Reina futbol takımında oynamaktadır. CF Talavera de la Reina takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neyder Lozano'nin CF Talavera de la Reina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Neyder Lozano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Neyderlozano8

http://www.instagram.com/neyderlozano8/

Neyder Lozanoboyu ve yaşı kaç

Neyder Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Neyder Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Neyder Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neyder Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında UD S. Seb. B

20 Temmuz 2017 yılında UD Sanse

31 Ocak 2018 yılında Elche CF

1 Temmuz 2019 yılında Granada

22 Temmuz 2022 yılında CD Lugo

30 Ocak 2023 yılında CF Talavera

30 Haziran 2023 yılında CD Lugo

Neyder Lozano kimdir

Neyder Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neyder Lozano şuan CF Talavera de la Reina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Neyder Lozano nereli

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