Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi.

Bir hafta önce yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem nedeniyle çadırda kalan depremzedeleri ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Aynı bölgede, fazla değil 20 yıl önce yaşanan şiddetli depremden sonra, hepimizin güle oynaya, işine, evine gitmesi gerekirdi. Biz, eğer milletimize hala bu kaygıyı bu tereddüdü yaşatıyorsak, burada hep birlikte çok büyük sorumluluğumuz var demektir. Tek sebebi var: Bilimden uzak iseniz, teknikten uzak iseniz, sağlıklı bir süreç planlaması, sağlıklı bir gelecek planlamasını tasarlayamamış ya da ona uyum sağlayamamış iseniz, gerçekten bu işlerin sonuca ermesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU ŞOKE OLDU

İmamoğlu kent meydanı ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerdeki depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İmamoğlu Gölyaka'daki bir depremzede kadının yanağına dokunmak isteyince beklemediği bir tepki aldı.

Başını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı. Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, "Olsun" demekle yetindi. Ekrem İmamoğlu, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul’a döndü.