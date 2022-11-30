Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'de başına dokunduğu depremzededen beklenmedik bir tepki aldı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi.

Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!

Bir hafta önce yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem nedeniyle çadırda kalan depremzedeleri ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Aynı bölgede, fazla değil 20 yıl önce yaşanan şiddetli depremden sonra, hepimizin güle oynaya, işine, evine gitmesi gerekirdi. Biz, eğer milletimize hala bu kaygıyı bu tereddüdü yaşatıyorsak, burada hep birlikte çok büyük sorumluluğumuz var demektir. Tek sebebi var: Bilimden uzak iseniz, teknikten uzak iseniz, sağlıklı bir süreç planlaması, sağlıklı bir gelecek planlamasını tasarlayamamış ya da ona uyum sağlayamamış iseniz, gerçekten bu işlerin sonuca ermesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!

İMAMOĞLU ŞOKE OLDU

İmamoğlu kent meydanı ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerdeki depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İmamoğlu Gölyaka'daki bir depremzede kadının yanağına dokunmak isteyince beklemediği bir tepki aldı.

Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!

Başını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı. Ekrem İmamoğlu ise yoluna devam ederken, "Olsun" demekle yetindi. Ekrem İmamoğlu, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul’a döndü.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Duyarsız sürücü pes dedirtti! Ambulansa yol vermedi, sürücüler tepki gösterdi
Duyarsız sürücü pes dedirtti! Ambulansa yol vermedi, sürücüler tepki gösterdi
Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama
Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türk'lerine skandal sözler! Bakan Soylu'dan olay hakkında çarpıcı açıklama
Ekranlara geri dönüyor: Uğur Dündar'ın yeni kanalı ve programı belli oldu
Ekranlara geri dönüyor: Uğur Dündar'ın yeni kanalı ve programı belli oldu
AFAD ve Kandilli duyurdu: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde korkutan deprem!
AFAD ve Kandilli duyurdu: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde korkutan deprem!
Son Haberler
Meral Akşener'in konuşmasında dikkat çeken ayrıntı! O vekili sözleriyle uyardı mı?
Meral Akşener'in konuşmasında dikkat çeken ayrıntı! O vekili sözleriyle uyardı mı?
Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!
Neye uğradığını şaşırdı! Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü dokunduğu kadından şok tepki!
30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 30 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 30 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Artan ilgiye dikkat çekip uyardı! Selçuk Geçer'den borsa çıkışı: "Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın tamamından olabilirsiniz"
Artan ilgiye dikkat çekip uyardı! Selçuk Geçer'den borsa çıkışı: "Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın tamamından olabilirsiniz"
Bakanlık acı haberi duyurdu: Çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu
Bakanlık acı haberi duyurdu: Çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu
Sakarya'da cinsel taciz dehşeti! Genç kız öyle şeyler yaşadı ki kendini zor kurtardı
Sakarya'da cinsel taciz dehşeti! Genç kız öyle şeyler yaşadı ki kendini zor kurtardı
Çok Okunanlar
O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!
O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
Sahte doktor Ayşe Özkiraz babasını ve abisini de kandırmış: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"
Sahte doktor Ayşe Özkiraz babasını ve abisini de kandırmış: "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim"
Külliyede ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanla görüşecek: Asgari ücret ve EYT masada!
Külliyede ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanla görüşecek: Asgari ücret ve EYT masada!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti