"Neyi vaat ettiysek arkasındayız" dedi, asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT için konuştu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den milyonları ilgilendiren açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasının sonunda sayıları 5 milyona yaklaşan Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve Aralık ayında görüşmeleri başlayacak olan asgari ücrete değindi.

"24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamede neyi vaat ettiysek arkasındayız. " diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mesela, “Emeklilikte Yaşa Takılan” kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Sayıları 6,3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır. Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM’de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır." dedi.

"3600 EK GÖSTERGENİN VERİLMESİ İÇİN HER DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüleceğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ise "İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dediği 3600 ek gösterge konusunda da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ," Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz, her çalışmanın içinde olacağız." diye konuştu.

"İNSANLARIMIZIN HAKLI TALEPLERİNİ KARŞILAMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU ALTINDADIR"

Aralık ayında görüşmeleri başlayacak olan asgari ücret konusunda açıklamada bulunan Devlet Bahçeli, emeğin ve emekçilerin yanında olduklarını dile getirerek, "Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir. Asgari ücret tanımı itibariyle, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir. Şu kış kıyamette insanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin sorumluluğu altındadır." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILSIN ÇAĞRISI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında yapacağı toplantıyı anımsatan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Aralık ayının ilk haftası toplanacak olan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun enflasyonun üzerinde bir zam belirlemesi, ekonomik zorluklara direnen kardeşlerimizin yüreğine su serpmesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi çağrısıdır. "