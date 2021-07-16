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Neymar saç stilini değiştirdi | Ünlü futbolcunun yeni tarzı olay oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, futbolunun dışında stili ile de ön plana çıkmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız, Copa America mağlubiyeti sonrası saç stilini değiştirerek yine gündem oldu.

Neymar saç stilini değiştirdi | Ünlü futbolcunun yeni tarzı olay oldu

Copa America'da takımıyla birlikte finale çıkan ve Arjantin'e 1-0 kaybederek kupaya son aşamada veda eden Neymar, en çok tartışılan isimlerden biri haline gelmişti. Brezilyalı yıldız saç stilini değiştirerek yine olay yarattı. 

Neymar saç stilini değiştirdi | Ünlü futbolcunun yeni tarzı olay oldu

BUNALIMDAN ÇIKMAK İSTEDİ

Maç sonu Messi ile verdiği fotoğraflar olay olan Brezilyalı futbolcu 2021 yılında PSG ile şampiyonluğu son haftada, Şampiyonlar Ligi'ni de yarı finalde kaybetmişti.

Bu başarısızlıkların ardından girdiği bunalımdan çıkmak isteyen dünya yıldızı saç stilini değiştirdi.

Neymar saç stilini değiştirdi | Ünlü futbolcunun yeni tarzı olay oldu

Neymar'ın yeni tarzı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Neymar saç stilini değiştirdi | Ünlü futbolcunun yeni tarzı olay oldu

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