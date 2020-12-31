Neymar’ın koronavirüs partisi ülkeyi ayağa kaldırdı! Partiye katılan güzeller bir bir ifşa oldu... Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yıl başında ülkesinde verdiği 500 kişilik partiyle çok konuşuldu. Neymar , 5 gün süren partinin ardından konuyla ilgili suskunluğunu korusa da partiye katılan ünlü isimlerin paylaşımları bilginin doğru olduğunu gösteriyor. İşte malikanedeki partiye katılan seksi güzeller...

1 39 Koronavirüs salgını sürecinde vaka artışlarının patlak verdiği ülkelerin başını çeken Breziya'da Paris Saint Germain'de top koşturan Neymar'ın verdiği parti sosyal medyanın gündemine oturdu. Günlerce süren partinin 568.000 Sterlin'e mal olduğu konuşulanlar arasında. PSG'li yıldızın avukatları 500 kişinin katıldığı iddia edilen partinin Neymar ile alakası yok dese de, bazı modellerin sosyal medya hesapları üzerinden pariye kendilerini bizzat Neymar'ın davet ettiğini söylüyor.