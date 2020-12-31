Neymar’ın koronavirüs partisi ülkeyi ayağa kaldırdı! Partiye katılan güzeller bir bir ifşa oldu...
Neymar’ın koronavirüs partisi ülkeyi ayağa kaldırdı! Partiye katılan güzeller bir bir ifşa oldu...
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yıl başında ülkesinde verdiği 500 kişilik partiyle çok konuşuldu. Neymar , 5 gün süren partinin ardından konuyla ilgili suskunluğunu korusa da partiye katılan ünlü isimlerin paylaşımları bilginin doğru olduğunu gösteriyor. İşte malikanedeki partiye katılan seksi güzeller...