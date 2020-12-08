Nez saçlarını kökünden kazıttı! Yeni imajı takipçilerini şaşırttı

Şarkıcı ve dansçı Nez, sosyal medya hesabı instagram üzerinden saçlarını sıfıra vurduğu görüntüsünü paylaştı. Konuyla ilgili Nez, 'Depresyona girmedim, çok mutluyum' açıklamasında bulunurken Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal ise Nez'in yeni albümü için imaj değişikliğine gittiğini açıkladı.