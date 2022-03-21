Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı) Tanımı;

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Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı) Maaşları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.16

Meslek Adı :

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretimi yapılacak ürünün çeşidine göre gerekli malzemeyi alan , makine araç ve donanımları üretime hazır bulunduran, boya ve katkı maddelerini takip ve kontrol eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Nezaretçi ve Ustabaşı (Boya İmalatı) ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Üretimi yapılacak ürünün çeşidine göre, boya ustası üretim sorumlusundan iş emrini almak,

b) Üretim başlamadan önce makine araç ve donanımların bakım ve temizliklerini yaptırmak,

c) Hazırlanmış boyaları depo sorumlusundan teslim almak,

d) Üretim işlemi başladığında boya ve katkı maddelerinin miksere yahut permile konulma sıralarını ve zaman aralıklarını takip etmek,

e) Karıştırma işlemi başladığında mikser veya permili gözleyerek, çalışma performans ve yeteneklerini takip etmek,

f) İşlem süresi tamamlandığında makinaları durdurmak ve boyadan aldığı numuneleri laboratuara gönderilmek üzere üretim sorumlusuna vermek,

g) Dolum emrine istinaden işçilere gerekli talimatı vermek,

h) Dolum istasyonunda çalışacak işçilere boya kutularına veya galonlara yapıştırılacak etiketler hakkında bilgi vermek,

i) Dolum ve etiketleme işlemi tamamlanan boyaları depo sorumlusuna teslim etmek,

j) Üretimden sonra makine araç ve donanımların bakım ve temizliklerini yaptırmak,

k) Üretimle ilgili raporları düzenleyip ilgililere vermek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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