Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) Maaşı Ne Kadar? 2022 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) Maaşları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) maaşı ortalama olarak aylık 8050_TL'dir. En düşük Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) maaşı 6750_TL, En yüksek ise 9350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.18

Meslek Adı :

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kauçuk veya diğer sentetik mamuller yada kimyasal mamuller imal eden bir işletmenin belirli bir ünitesindeki üretim faaliyetlerine nezaret eden ve bu ünitedeki çeşitli işlerde çalışan işçilerin faaliyetlerini kontrol ve koordine eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nezaretçi ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal ve Sentetik Mamuller ) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim programını incelemek ve işgücü ihtiyaçlarını tespit etmek,

b) Proje şartname ve iş emirlerini incelemek ve işlemlerin sırasını tespit etmek,

c) Gerekli olan hammadde ve malzeme miktarlarını tespit etmek ve çalışma mahalline getirmek,

d) Üretim programı gereklerini karşılayacak iş usullerini tayin etmek ve işlerin işçiler arasında taksimini sağlamak,

e) Ünitedeki işlerin, işletme dahilindeki diğer üretim ünitelerinin işleriyle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

f) Üretim metotlarını, teçhizat performansını, mamul kalitelerini geliştirmek için tavsiyelerde bulunmak ve randımanı artırmak için çalışma şartlarında ve teçhizatın kullanılmasında değişiklikler önermek,

g) İş problemlerini analiz etmek ve çözümlemek,

h) Kuruluşun politikaları konusunda işçilere bilgi vermek ve emniyet kurallarının uygulanmasını sağlamak,

i) Emrinde bulunan ustabaşıların çalışmalarına nezaret ve koordine etmek,

j) Terfiler, transferler, işten çıkartmalar ve disiplin gibi personel işlerinde tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalarını sağlamak,

k) Nezaret edilen ünitenin, mamulünün veya imalat metodunun tipine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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