Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) Tanımı;

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Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) Maaşları

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.06

Meslek Adı :

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su toplama, artık suların toplanma ve arıtılmasıyla veya soğutma ve asimile işlemleriyle ilgili bir işletmenin belirli bir ünitesindeki faaliyetlere nezaret eden ve bu ünite dahilindeki çeşitli işlerde çalışan işçilerin çalışmalarını kontrol ve koordine eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Nezaretçi ve Ustabaşı (Su İstihsal ve Dağıtımı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim programını incelemek ve işgücü ihtiyaçlarını tespit etmek,

b) Proje şartname ve iş emirlerini incelemek ve işlemlerin sırasını tespit etmek, c) Gerekli olan hammadde ve malzeme miktarlarını tespit etmek ve çalışma mahalline getirtmek,

d) Üretim programı gereklerini karşılayacak iş usullerini tayin etmek ve işlerin işçiler arasında taksimini sağlamak,

e) Ünitedeki işlerin, işletme dahilindeki diğer üretim ünitelerinin işleriyle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

f) Üretim metotlarını, teçhizat performansını, mamul kalitelerini geliştirmek için tavsiyelerde bulunmak ve randımanı artırmak için çalışma şartlarında ve teçhizatın kullanılmasında değişiklikler önermek,

g) İş problemlerini analiz etmek ve çözümlemek,

h) Kuruluşun politikaları konusunda işçilere bilgi vermek ve emniyet kurallarının uygulanmasını sağlamak,

i) Emrinde bulunan ustabaşıların çalışmalarına nezaret ve koordine etmek,

j) Terfiler, transferler, işten çıkartmalar ve disiplin gibi personel işlerinde tavsiyelerde bulunmak ve uygulamalarını sağlamak,

k) Nezaret edilen ünitenin veya yapılan hizmetin tipine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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