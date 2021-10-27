Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) görev tanımı nedir, Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) ne iş yapar, Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Tanımı;

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde günlük programa göre bisküvi, gofret vb. ürünlerin imal edilmesi, ambalajlanması vb. işleri belirlenen talimatlara göre yapılması için işçilere nezaret eden kişidir.

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Maaşları

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) maaşı ortalama aylık 5.750 - TL’dir. En düşük Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Ne İş Yapar?

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanılacak ambalaj malzemeleri için gerekli belgeleri hazırlamak,

b) Kullanılacak ambalaj malzemesinin tarih ve uygunluğunu denetlemek,

c) Üretimde kullanılacak hammaddenin zamanında temin edilmesi ve üretime kullanılmasını sağlamak,

d) Mamul üretimi ve ambalajlanması ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak,

e) Çalışanların sorumluluğunda bulunan makine, alet ve tesisatların talimatlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlamak,

f) Arızalanan makineleri ilgililere bildirmek,

g) İş kazalarını önleyici tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

h) İşle ilgili iş güvenliği-koruyucu malzemelerin olup olmadığı varsa kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

i) Üretimi aksatmayacak şekilde personelin sevk ve idaresini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı) mesleğinin meslek kodu 3122.27 olarak belirlenmiştir



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