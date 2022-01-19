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Nezif isminin anlamı nedir, Nezif ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nezif isminin anlamı; kanama olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Nezif isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nezif isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nezif isminin anlamı nedir, Nezif ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nezif isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nezif ismi ne demek, Nezif ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nezif isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nezif İsminin anlamı nedir? TDK Nezif anlamı:

Nezif ismi Türk dil kurumunda Kanama olarak tanımlanmaktadır. 
      "Bu şiddetli nezfin önüne geçememekten korkuyordu." - Peyami Safa

Nezif İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nezif ismi kuranda geçmemektedir.

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Nezif isminin kökeni:

Nezif ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Nezif isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nezif isminin rengi:

Kuşkonmaz

Nezif ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Nezif isminin Harf Analizi Nedir ?

Nezif ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

F : Patron, ön planda

Nezif isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nezif ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

Z : 29

İ : 12

F : 7

= 71 Nezif İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Nezif isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nezif ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nezif isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5   E: 5   Z: 8   İ: 9   F: 6 = 33

3 3 = 6 Kader sayısıdır

Nezif isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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