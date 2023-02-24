Nezir Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nezir Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nezir Alic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nezir Alic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nezir Alic 8 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nezir Alić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nezir Alic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nezir Alic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Nezir Alic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nezir Alic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nezir Alic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nezir Alic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nezir Alic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2023 yılında Po­dri­nje

Nezir Alic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nezir Alic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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