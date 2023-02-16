Nezir Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nezir Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nezir Ozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nezir Ozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nezir Ozer 10 Mayıs 1991 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nezir Ozer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nezir Ozer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adıyaman FK futbol takımında oynamaktadır. Adıyaman FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nezir Ozer'nin Adıyaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nezir Ozer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nezoozer/

Nezir Ozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nezir Ozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nezir Ozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nezir Ozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2008 yılında Pazarspor

24 Temmuz 2010 yılında Mersin İY

14 Ocak 2011 yılında Tokatspor

30 Haziran 2011 yılında Mersin İY

26 Ağu 2011 yılında Altay SK

15 Ocak 2013 yılında Diyarbakır BB

10 Ağu 2013 yılında Pazarspor

30 Ocak 2015 yılında Diyarbakır BB

25 Ağu 2015 yılında K. Erciyesspor

29 Ocak 2016 yılında Aydınspor 1923

30 Haziran 2016 yılında K. Erciyesspor

31 Ağu 2016 yılında Aydınspor 1923

11 Ağu 2017 yılında Tokatspor

20 Temmuz 2018 yılında Amed SK

21 Ağu 2019 yılında GMG Kastamonu

17 Ocak 2020 yılında BAK FK

15 Eylül 2020 yılında Bayburt Öİ

26 Ocak 2021 yılında Batman Petrol

9 Ağu 2021 yılında Mardin 1969

12 Ocak 2022 yılında İçel İdmanyurdu

31 Ağu 2022 yılında Yomra Spor

10 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Adıyaman FK

Nezir Ozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nezir Ozer şuan Adıyaman FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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