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NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? NF-5 kullanan ülkeler?

Konya'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotunun şehit olduğu NF-5 tipi uçak, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? Kaç kişilik? TSK envanterine ne zaman girdi?

NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? NF-5 kullanan ülkeler?

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Bunun üzerine vatandaşlar, NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? Kaç kişilik? TSK envanterine ne zaman girdi? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

NF-5 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? HANGİ ÜLKENİN?

Canadair NF-5, Northrop F-5 Freedom Fighter avcı uçağının Kanada Hava Kuvvetleri modeli olan Canadair CF-5'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri için Kanada'da geliştirilerek üretilen modelidir.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrotimi Türk Yıldızları'nda ana akrobasi uçağı olarak kullanılmaktadır.

NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? NF-5 kullanan ülkeler?

Boyut Doneleri

Uzunluk: 47 feet 3 inch
Kanat Genişliği: 25 feet 8 inch
Ağırlık Doneleri
Azami Ağırlık: 14.732 lb.
Güç Kaynağı
Motor: 2 x GE J-85-CAN-15
Motor Gücü: 2 x 4300 lb

NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? NF-5 kullanan ülkeler?

Performans

Azami Hız:1,72 Mach / 710 Knot ( 1315 km/saat)
Personel
NF-5A : 1 Pilot
NF-5B : 2 Pilot

NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? NF-5 kullanan ülkeler?

NF-5 KULLANAN ÜLKELER

 Hollanda: Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri (75 adet)
 Türkiye: Türk Hava Kuvvetleri (10 adet NF-5A) (6 adet NF-5B)
 Venezuela: Venezuela Hava Kuvvetleri (5 adet)

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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