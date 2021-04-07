NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? NF-5 kullanan ülkeler?
Konya'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotunun şehit olduğu NF-5 tipi uçak, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? Kaç kişilik? TSK envanterine ne zaman girdi?
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Bunun üzerine vatandaşlar, NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? Kaç kişilik? TSK envanterine ne zaman girdi? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
NF-5 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? HANGİ ÜLKENİN?
Canadair NF-5, Northrop F-5 Freedom Fighter avcı uçağının Kanada Hava Kuvvetleri modeli olan Canadair CF-5'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri için Kanada'da geliştirilerek üretilen modelidir.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrotimi Türk Yıldızları'nda ana akrobasi uçağı olarak kullanılmaktadır.
Boyut Doneleri
Uzunluk: 47 feet 3 inch
Kanat Genişliği: 25 feet 8 inch
Ağırlık Doneleri
Azami Ağırlık: 14.732 lb.
Güç Kaynağı
Motor: 2 x GE J-85-CAN-15
Motor Gücü: 2 x 4300 lb
Performans
Azami Hız:1,72 Mach / 710 Knot ( 1315 km/saat)
Personel
NF-5A : 1 Pilot
NF-5B : 2 Pilot
NF-5 KULLANAN ÜLKELER
Hollanda: Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri (75 adet)
Türkiye: Türk Hava Kuvvetleri (10 adet NF-5A) (6 adet NF-5B)
Venezuela: Venezuela Hava Kuvvetleri (5 adet)