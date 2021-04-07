NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? NF-5 kullanan ülkeler? Konya'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotunun şehit olduğu NF-5 tipi uçak, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? Kaç kişilik? TSK envanterine ne zaman girdi?

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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Bunun üzerine vatandaşlar, NF-5 tipi uçak özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? Kaç kişilik? TSK envanterine ne zaman girdi? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar... NF-5 TİPİ UÇAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR? HANGİ ÜLKENİN? Canadair NF-5, Northrop F-5 Freedom Fighter avcı uçağının Kanada Hava Kuvvetleri modeli olan Canadair CF-5'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri için Kanada'da geliştirilerek üretilen modelidir. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrotimi Türk Yıldızları'nda ana akrobasi uçağı olarak kullanılmaktadır. Boyut Doneleri Uzunluk: 47 feet 3 inch

Kanat Genişliği: 25 feet 8 inch

Ağırlık Doneleri

Azami Ağırlık: 14.732 lb.

Güç Kaynağı

Motor: 2 x GE J-85-CAN-15

Motor Gücü: 2 x 4300 lb Performans Azami Hız:1,72 Mach / 710 Knot ( 1315 km/saat)

Personel

NF-5A : 1 Pilot

NF-5B : 2 Pilot NF-5 KULLANAN ÜLKELER Hollanda: Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri (75 adet)

Türkiye: Türk Hava Kuvvetleri (10 adet NF-5A) (6 adet NF-5B)

Venezuela: Venezuela Hava Kuvvetleri (5 adet) Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü