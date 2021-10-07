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NFT nedir, nasıl yapılır? NFT nasıl alınır ve satılır?

NFT yani Non-Fungible Tokens takas edilemez jetonlar anlamına gelmektedir. NFT sayesinde dijital sanat eserleri ve koleksiyon ürünleri; tescil edilebilir ve satılabilir duruma geliyor. NFT, blok zinciri teknolojisiyle birlikte kayıt altında tutulup dijital sertifika olarak kullanılabiliyor. Peki, NFT nedir, nasıl yapılır? NFT nasıl alınır ve satılır?

NFT nedir, nasıl yapılır? NFT nasıl alınır ve satılır?

Günümüz dijital dünyasında her gün bir yenilik ortaya çıkıyor. NFT de bu yenilikler arasında yer alıyor. Son zamanlarda tüm dünyanın gündemine oturan NFT, herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Videolar, sözler, resimler, sanat eserleri ve daha birçok materyal satışa çıkarılıyor.

Yapılan NFT satışları sonucunda eser sadece bir kişiye ait oluyor ve değeri oldukça yüksek meblağlar ediyor.

NFT nedir, nasıl yapılır? NFT nasıl alınır ve satılır?

NFT NEDİR?

Çoğunlukla internet üzerinden dijital eserlerin; kripto zincirinde alınabilen veya satılabilen ürünlere dönüşmesini sağlayan teknolojiye NFT yani Non Fungible Token denmektedir. Bu sistem sayesinde sözü edilen ürünler büyük kitlelere ulaşabiliyor ve karşılığında yüksek meblağlar kazanılabiliyor. Dijital bir eserin kendine has olması NFT tarafından mümkün kılınıyor. NFT bölünemeyen, parçalanamayan bir sertifika işlevi görüyor.

NFT nedir, nasıl yapılır? NFT nasıl alınır ve satılır?

NFT NASIL YAPILIR?

NFT blok zincirinde depolanmakta olan orijinal dijital içeriği temsil eden bir veri birimidir. NFT içeriği şifrelenmiş bir simge olarak bitcoin, kamu hizmetleri veya ağlar gibi birçok para biriminden farklıdır.

Rarible, Opensea veya KnownOrigin gibi dijital platformlarda gerçekleşen müzayede pazarlarına dijital sanat yüklenerek NFT oluşturulur. Blok zincirinde bulunan kayıtlı içeriğin, kripto para birimi ile satın alınabilecek ve yeniden satılabilecek bir NFT kopyası oluşturulur. Sanatçı kendi isteğine göre eserini temsil eden NFT’sini satabilir ve eserinin telif hakkına sahip olabilir.Aynı eserden daha fazla NFT de oluşturabilir. Ancak orijinal olarak sanatçı tarafından üretilen içeriğe NFT alıcıları özel erişim sağlayamayacak.

NFT nedir, nasıl yapılır? NFT nasıl alınır ve satılır?

NFT NASIL ALINIR VE SATILIR?

Çeşitli platformlar üzerinden NFT’ler satın alınabilmektedir. Hangisini seçeceğiniz, daha çok ne satın almak isteyeceğiniz ile bağlı olmaktadır. Örnek olarak beyzbol kartları almak isteyen birisinin, en iyi dijital kartların satışının yapıldığı bir siteye gitmesi gerekmektedir.

Satın  alınılacak ürünün bulunduğu platforma özgün bir cüzdan gerekli olmaktadır. Bu cüzdanın ise kripto para birimiyle dolu olması gerekir.

Bir çok NFT türü yüksek bedeller istenmesinden dolayı, ‘drop’ olarak serbest bırakılır. Bu düşüş gerçekleşirken hevesli alıcılar bir an önce almak için çaba gösterir. Bundan dolayı önceden kayıtlı olmak ve cüzdanın doldurulması önerilir.

İşte NFT satan sitelerin listesi:

 

OpenSea

SuperRare

Nifty Gateway

Foundation

VIV3

BakerySwap

Axie Marketplace

Rarible

NFT ShowRoom

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