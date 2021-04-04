Yurt dışında yaşanan NFT çılgınlığı ülkemizde de görülmekte. Gülben Ergen, Nusret, Saba Tümer gibi ünlü isimlerin NFT satışından binlerce lira kazanmasından sonra NFT'nin ne olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılan konular arasına girdi. Biz de sizler için haberimizde NFT (NON FUNGİBLE TOKEN) NEDİR? sorusuna yanıt verdik.

NFT (NON FUNGİBLE TOKEN) NEDİR?

NFT, takas edilemez ve eşi benzeri olmayan token anlamına gelir. Bir nevi Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimi olan dijital bir token olduğu söylenebilir. NFT'nin en önemli özelliği benzersiz ve değiştirilemez olmasıdır.

Herhangi bir sanatçı kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, NFT'ler değiştirilemez (biricik) olduğu için kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor. Aynı zamanda söz konusu ürünün satışından elde ettiği telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

Pandemi döneminde dünya çapında zarar gören sanat, müzik sektörüne NFT satışları sayesinde son zamanlarda can gelmiş durumda.