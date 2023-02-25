Ngai Hoi Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ngai Hoi Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ngai Hoi Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ngai Hoi Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ngai Hoi Li 15 Ekim 1994 tarihinde Hong Kong şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hong Kong uyrukludur.Gerçek adı da 李毅凱 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ngai Hoi Li Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ngai Hoi Li, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ngai Hoi Li'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ngai Hoi Li Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/li_ngaihoi/

Ngai Hoi Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ngai Hoi Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ngai Hoi Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ngai Hoi Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Kitchee Res.

1 Temmuz 2010 yılında Kitchee

11 Ağustos 2011 yılında HK Sapling

31 Mayıs 2012 yılında Kitchee

19 Temmuz 2012 yılında Pegasus

31 Mayıs 2013 yılında Kitchee

7 Ağustos 2013 yılında Southern

21 Ocak 2014 yılında Kitchee

15 Şubat 2014 yılında SY Zhongze

31 Aralık 2014 yılında Kitchee

19 Ocak 2015 yılında South China

30 Haziran 2015 yılında Kitchee

16 Ocak 2017 yılında Pegasus

30 Haziran 2017 yılında Kitchee

12 Temmuz 2017 yılında Pegasus

9 Ocak 2018 yılında Kitchee

12 Şubat 2021 yılında NT Zhiyun

Ngai Hoi Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ngai Hoi Li şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ngai Hoi Li Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kitchee (2006-2010)

Hong Kong takımında 13 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hong Kong U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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