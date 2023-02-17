Ngalayel Mukau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ngalayel Mukau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ngalayel Mukau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ngalayel Mukau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ngalayel Mukau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ngalayel Mukau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ngalayel Mukau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ngalayel Mukau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ngalayel Mukau 3 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ngalayel Mukau Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports yapmaktadır. Ngalayel Mukau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ngalayel Mukau'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ngalayel Mukauboyu ve yaşı kaç

Ngalayel Mukau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ngalayel Mukau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ngalayel Mukau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ngalayel Mukau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Zulte W. Jeugd

1 Temmuz 2019 yılında Mechelen Altyap

1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U18

1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen U21

Ngalayel Mukau kimdir

Ngalayel Mukau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ngalayel Mukau şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KV Mechelen (-2015), Zulte Waregem (2018-2019), KV Mechelen (2019-2021)

Ngalayel Mukau Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U18 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Ngalayel Mukau nereli

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