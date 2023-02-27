Ngonda Muzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ngonda Muzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ngonda Muzinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ngonda Muzinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ngonda Muzinga 31 Aralık 1994 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Glody Ngonda Muzinga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ngonda Muzinga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Ngonda Muzinga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ngonda Muzinga'nin Riga FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ngonda Muzinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/glody_ngonda_officiel/

Ngonda Muzinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ngonda Muzinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ngonda Muzinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ngonda Muzinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Vita Club

16 Ağustos 2019 yılında Dijon

16 Temmuz 2021 yılında Riga

Ngonda Muzinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ngonda Muzinga şuan Riga FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Ngonda Muzinga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

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