Ngonda Muzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ngonda Muzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ngonda Muzinga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ngonda Muzinga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ngonda Muzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ngonda Muzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ngonda Muzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ngonda Muzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ngonda Muzinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ngonda Muzinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ngonda Muzinga 31 Aralık 1994 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Glody Ngonda Muzinga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ngonda Muzinga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Ngonda Muzinga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ngonda Muzinga'nin Riga FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ngonda Muzinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/glody_ngonda_officiel/

Ngonda Muzinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ngonda Muzinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ngonda Muzinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ngonda Muzinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Vita Club

16 Ağustos 2019 yılında Dijon

16 Temmuz 2021 yılında Riga

Ngonda Muzinga kimdir

Ngonda Muzinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ngonda Muzinga şuan Riga FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Ngonda Muzinga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ngonda Muzinga nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Rudolfs Soloha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudolfs Soloha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rudolfs Soloha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudolfs Soloha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Birkir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Birkir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Klavs Lauva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klavs Lauva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Klavs Lauva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klavs Lauva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikulas Val Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikulas Val Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikulas Val Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikulas Val Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi