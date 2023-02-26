Nhlanhla Mgaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nhlanhla Mgaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nhlanhla Mgaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nhlanhla Mgaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nhlanhla Mgaga 3 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nhlanhla Mgaga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nhlanhla Mgaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nhlanhla Mgaga'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nhlanhla Mgaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nhlanhla Mgaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nhlanhla Mgaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nhlanhla Mgaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Tshakhuma

10 Ocak 2020 yılında Baroka FC

6 Temmuz 2022 yılında Stellenbosch FC

Nhlanhla Mgaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nhlanhla Mgaga şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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