Nias Hefti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nias Hefti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nias Hefti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nias Hefti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nias Hefti 18 Eylül 1999 tarihinde Rorschach SG şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nias Hefti Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Nias Hefti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nias Hefti'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nias Hefti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nias_hefti/

Nias Hefti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nias Hefti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nias Hefti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nias Hefti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2017 yılında St. Gallen U21

31 Ocak 2018 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2018 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2018 yılında FC St. Gallen

8 Ağu 2018 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2019 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun

14 Ocak 2022 yılında Stade-Lausanne

30 Haziran 2022 yılında FC Thun

Nias Hefti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nias Hefti şuan FC Thun takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nias Hefti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Goldach, FC St. Gallen

İsviçre U21 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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