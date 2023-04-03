Nic Wuthrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nic Wuthrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nic Wuthrich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nic Wuthrich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.