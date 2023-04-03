Nic Wuthrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nic Wuthrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nic Wuthrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nic Wuthrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nic Wuthrich 10 Şubat 2003 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nic Wuthrich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nic Wuthrich'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nic Wuthrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nic Wuthrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U18
1 Temmuz 2021 yılında FC Thun U21
4 Şubat 2022 yılında FC Lerchenfeld
20 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Nic Wuthrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nic Wuthrich şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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