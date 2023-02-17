Nicaise Kudimbana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicaise Kudimbana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicaise Kudimbana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicaise Kudimbana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicaise Kudimbana 21 Ocak 1987 tarihinde Boma şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kongo DC,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Nicaise Mulopo Kudimbana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicaise Kudimbana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicaise Kudimbana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicaise Kudimbana'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicaise Kudimbana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicaise Kudimbana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicaise Kudimbana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicaise Kudimbana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Union SG

1 Ocak 2008 yılında Anderlecht U21

2 Ocak 2008 yılında Union SG

30 Haziran 2009 yılında Anderlecht U21

1 Mart 2011 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2011 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2011 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2012 yılında KV Oostende

1 Ocak 2014 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2014 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2014 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2015 yılında Royal Antwerp

25 Temmuz 2017 yılında Union SG

20 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2019 yılında Walhain

27 Temmuz 2020 yılında KSV Roeselare

11 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında KVC Winkel Sp.

Nicaise Kudimbana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicaise Kudimbana şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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