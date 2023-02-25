Nicat Mehbaliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicat Mehbaliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicat Mehbaliyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicat Mehbaliyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicat Mehbaliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicat Mehbaliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicat Mehbaliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicat Mehbaliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicat Mehbaliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicat Mehbaliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicat Mehbaliyev 11 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Nicat Lətif oğlu Mehbalıyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicat Mehbaliyev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Nicat Mehbaliyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nicat Mehbaliyev'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicat Mehbaliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicat Mehbaliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicat Mehbaliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicat Mehbaliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qarabag U19

1 Temmuz 2019 yılında Karabağ

3 Eylül 2019 yılında Sumqayıt

1 Ocak 2020 yılında Karabağ

1 Temmuz 2020 yılında Sabah FK

7 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

30 Haziran 2022 yılında Sabah FK

Nicat Mehbaliyev kimdir

Nicat Mehbaliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicat Mehbaliyev şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Nicat Mehbaliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicat Mehbaliyev nereli

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