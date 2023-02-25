Nicat Suleymanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicat Suleymanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicat Suleymanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicat Suleymanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicat Suleymanov 15 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Nicat Zaur oğlu Süleymanov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicat Suleymanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Nicat Suleymanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Nicat Suleymanov'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicat Suleymanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicat Suleymanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicat Suleymanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicat Suleymanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qarabag U19

1 Temmuz 2018 yılında Karabağ

1 Temmuz 2019 yılında Zira FK

30 Haziran 2020 yılında Karabağ

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Turan Tovuz

4 Ağustos 2021 yılında Kapaz PFK

Nicat Suleymanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicat Suleymanov şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Nicat Suleymanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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