Nice Lyon maçı ne zaman? Nice Lyon maçı hangi kanalda?

İki takım Nice Lyon karşı karşıya geliyor. Yapılan FRANSA: Coupe de France - 1/8 Finaller

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Nice Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Fransa Kupası Son 16 Turu'nda heyecan yeni hafta karşılaşmaları devam ediyor. Fransa Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Nice evinde Lyon takımını ağırlıyor.

Nice Lyon maçı hangi kanalda?

Nice evinde Lyon takımını karşılıyor. İki takımda kupada oynadığı futbolla iddialı konumda bulunmaktalar.. Karşılaşma saat 22:55’da başlayacak ve karşılaşmanın Türkiyede ki yayıncısı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

beIN Sports nasıl izlenir?

Turksat4a12379Mhz

Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000FEC ¾