Nice yıllara: TBMM 101 yaşında! Şentop ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Gazi Meclisimin bugün 101.kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anıktabir'de tören düzenlendi.

TÖRENE KATILANLAR

Törende, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, mazisi şeref ve faziletlerle dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 101. kuruluş yıl dönümünde, Milli Mücadele'mizin büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olan zatıalinizin manevi huzurundayız. Aziz milletimizin varlığına ve vatanına kastedilen karanlık bir dönemde Ankara'da milli bir diriliş hamlesi olarak toplanan ve Milli Mücadele'mizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıdığı büyük mananın ve üstlendiği vazifenin idrakindeyiz."

Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi asil milletin, 101 yıl önce olduğu gibi bugün de tarihi idrak ve istikbali inşa hususunda iradesinin kati olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatanın birliğini, milli emanet saydığımız coğrafyaların selametini ve milletimizin dirliğini temin etmek için var gücümüzle çalışma kararlılığımız ve gayretimizin tahakkuk edeceğine olan inancımız tamdır. İlhamını Milli Mücadele'mizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin şerefli mirasından alan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için gayretlerimiz, engel tanımayan bir ısrar ve inançla sürmektedir, sürecektir. Bu vesileyle zatı alinizi ve Milli Mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

KORONAVİRÜS SALGINI TEDBİRLERİNE UYULDU

TBMM Başkanı Şentop başkanlığındaki heyetin Anıtkabir ziyareti Kovid-19 salgını tedbirleriyle gerçekleştirildi.

Heyettekiler maske takarken Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında da sosyal mesafenin korunmasına özen gösterildi.