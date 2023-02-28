Nichita Cambura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Cambura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nichita Cambura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nichita Cambura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nichita Cambura {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nichita Cambura Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 15 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Nichita Cambura'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nichita Cambura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nichita Cambura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ekim 2022 yılında FC Bălți
Nichita Cambura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nichita Cambura şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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