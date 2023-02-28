Nichita Motpan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nichita Motpan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nichita Motpan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nichita Motpan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nichita Motpan 17 Temmuz 2001 tarihinde Bălţi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Nichita Moțpan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nichita Motpan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Nichita Motpan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nichita Motpan'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nichita Motpan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/motspan7/

Nichita Motpan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nichita Motpan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nichita Motpan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nichita Motpan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Akademia Rubin

30 Haziran 2019 yılında Zaria Bălți U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Bălți

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Haifa

31 Aralık 2022 yılında FC Bălți

Nichita Motpan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nichita Motpan şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nichita Motpan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ȘSSF BălțiRubin Kazan

Moldova takımında 8 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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