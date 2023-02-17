Nicholas Deman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Deman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Deman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Deman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Deman 28 Haziran 2001 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Deman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicholas Deman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına - tarihinde katılmıştır. Nicholas Deman'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicholas Deman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Deman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicholas Deman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Deman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Deman şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Knokke, Cercle Brugge

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.