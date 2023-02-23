Nicholas Geana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Geana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Geana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Geana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Geana 22 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Geana Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına - tarihinde katılmıştır. Nicholas Geana'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicholas Geana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Geana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicholas Geana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Geana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Geana şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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