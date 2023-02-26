Nicholas Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Mensah 17 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Mensah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Nicholas Mensah'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicholas Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicholas Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Mensah şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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