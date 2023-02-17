Nicholas Mickelson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Mickelson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Mickelson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Mickelson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Mickelson 24 Temmuz 1999 tarihinde Skien şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Tayland,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Look Saa Nicholas Kengkhetkid Mickelson / ลูก ซ่า นิโคลัส เก่งเขต มิคเคลสัน şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Mickelson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Nicholas Mickelson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nicholas Mickelson'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicholas Mickelson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Mickelson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicholas Mickelson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Mickelson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında HamKam

12 Ocak 2019 yılında Strømsgodset

31 Ağu 2021 yılında Odense BK

Nicholas Mickelson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Mickelson şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicholas Mickelson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HamKam, Ottestad IL

Tayland U23 takımında 12 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 22 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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