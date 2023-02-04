Nicholas Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicholas Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicholas Opoku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicholas Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicholas Opoku

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Opoku 11 Ağu 1997 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Opoku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Nicholas Opoku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicholas Opoku'nin Amiens SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicholas Opokuboyu ve yaşı kaç

Nicholas Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicholas Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicholas Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2017 yılında Club Africain

13 Temmuz 2018 yılında Udinese

28 Ocak 2020 yılında Amiens SC

30 Haziran 2021 yılında Udinese

1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC

Nicholas Opoku kimdir

Nicholas Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Opoku şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kumasi Corner Babies

Nicholas Opoku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 4 numaralı formasıyla 1 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicholas Opoku nereli

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