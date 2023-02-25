Nicholas Pennington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Pennington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Pennington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Pennington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Pennington 18 Aralık 1998 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Pennington Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Nicholas Pennington, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicholas Pennington'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicholas Pennington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Pennington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicholas Pennington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Pennington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cagliari U19

19 Ağustos 2017 yılında Olbia

30 Haziran 2018 yılında Cagliari

17 Temmuz 2018 yılında Olbia

30 Temmuz 2021 yılında Wellington P.

Nicholas Pennington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Pennington şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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