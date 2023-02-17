Nicholas Wunsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Wunsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholas Wunsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholas Wunsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholas Wunsch 5 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholas Wunsch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Nicholas Wunsch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nicholas Wunsch'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicholas Wunsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholas Wunsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicholas Wunsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholas Wunsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U18

1 Ocak 2018 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien

1 Ağu 2020 yılında Rapid Wien II

16 Ağu 2022 yılında First Vienna FC

Nicholas Wunsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholas Wunsch şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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