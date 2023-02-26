Nicholus Lukhubeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholus Lukhubeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicholus Lukhubeni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicholus Lukhubeni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicholus Lukhubeni 27 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicholus Lukhubeni Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ambassadors yapmaktadır. Nicholus Lukhubeni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicholus Lukhubeni'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicholus Lukhubeni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicholus Lukhubeni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicholus Lukhubeni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicholus Lukhubeni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Kasım 2019 yılında Sundowns

17 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

30 Haziran 2021 yılında Sundowns

20 Temmuz 2021 yılında Sekhukhune

28 Ocak 2022 yılında Maritzburg Utd.

21 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Nicholus Lukhubeni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicholus Lukhubeni şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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