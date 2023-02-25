Nick Ansell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Ansell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Ansell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Ansell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Ansell 2 Şubat 1994 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Clive Ansell şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Ansell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Nick Ansell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nick Ansell'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nick Ansell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nickansell/

Nick Ansell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Ansell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nick Ansell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Ansell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bentleigh

1 Aralık 2012 yılında Melbourne

1 Temmuz 2017 yılında Tondela

20 Temmuz 2018 yılında Melbourne

24 Ocak 2019 yılında Jeonnam Dragons

20 Ocak 2020 yılında Gyeongnam FC

22 Ekim 2020 yılında Melbourne

30 Temmuz 2021 yılında Adelaide United

Nick Ansell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Ansell şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nick Ansell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Melbourne Victory U21 (-12/2011)

Avustralya U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.