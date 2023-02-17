Nick Bastiaensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Bastiaensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Bastiaensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Bastiaensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Bastiaensen 15 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Bastiaensen Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nick Bastiaensen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nick Bastiaensen'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Bastiaensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Bastiaensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Nick Bastiaensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Bastiaensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hoogstraten VV

Nick Bastiaensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Bastiaensen şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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